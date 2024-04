Gabi Luthai anuncia nascimento de seu primeiro filho com Teo Teló

Nasceu! A cantora Gabi Luthai anunciou na tarde desta sexta-feira, 19, o nascimento de Pietro, seu primeiro filho com Teo Teló

Gabi Luthai anunciou o nascimento de Pietro, seu primeiro filho com Teo Teló, irmão do cantor sertanejo Michel Teló, na tarde desta sexta-feira, 19.

Nos Stories do Instagram, a cantora e influenciadora digital postou uma foto do recém-nascido e celebrou sua chegada. "Nosso menino já está entre nós", escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda do clique.

Gabi chegou a ficar um tempo ausente das redes sociais, o que levou suspeitas do nascimento do herdeiro. Após os burburinhos, ela reapareceu e explicou o motivo de ter sumido do Instagram. "Oi, gente, passando para dar um oi para vocês e dizer que, entre altos e baixos, estou me sentindo melhor. Obrigada pelas mensagens! Mais tarde venho conversar com vocês", escreveu ela.

Confira:

Nasce Pietro, filho de Gabi Luthai e Teo Teló - Reprodução/Instagram

Gabi Luthai explica ausência em aniversário da cunhada, Thais Fersoza

Após retornar às redes sociais nos últimos dias, a cantora e influenciadora Gabi Luthai tirou um tempinho para conversar com os seguidores em seu Instagram oficial. Através de seus stories, ela precisou explicar o motivo de não ter marcado presença na festa de aniversário da cunhada, a apresentadora Thais Fersoza, realizada no último sábado, 13.

Gabi, que está na reta final da gravidez, abriu uma caixinha de perguntas e recebeu a dúvida de um internauta. A curiosidade se deu após a famosa revelar que compareceu em outra festa na mesma data em que a esposa do cantor Michel Teló estava celebrando mais um ano de vida.

"Uma festa era no Rio de Janeiro (da Tata) e a outra a 4 minutos aqui do apartamento em São Paulo, só por isso. Ah, também porque não tenho um jato para ir ao RJ, já que as cias aéreas não me permitem mais viajar nessa idade gestacional. Vocês teriam um jato para me emprestar? Se bem que minha médica também não iria autorizar viagem a essa altura do campeonato, só se for pra maternidade", esclareceu ela.