Gabi Brandt rebate comentários sobre aparência dos filhos: “Meu ponto fraco”

Filhos de Gabi Brandt receberam comentários maldosos nas redes sociais; a influenciadora não deixou barato e fez ameaças

A influenciadora digital Gabi Brand usou suas redes sociais nesta terça-feira, 5, para expor uma situação incômoda. A famosa relatou que seus três filhos, Davi, de 4 anos, Henri, de 2, e Beni, de 3 meses, são alvos de mensagens maldosas sobre sua aparência. Revoltada, ela ameaçou expor os autores dos ataques.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, a influenciadora relatou o ocorrido e defendeu seus pequenos, que são frutos do relacionamento com o cantor Saulo Pôncio: “Sei que a grande maioria acha meus filhos lindos, porque eles são. Sabe aquela coisa de mãe? 'Fala de mim, mas não fala dos meus filhos'?”, iniciou

“Já aconteceu umas três vezes de eu abrir DM e alguém responder stories das crianças dizendo: 'ai, ele é feio'. Não me manda”, Gabi pediu e contou que vai começar a expor os perfis: "Da próxima vez, entro no perfil da pessoa, pego uma foto da pessoal, boto a mensagem dela falando que meu filho é feio e boto a carinha dela”, disparou.

Indignada, Gabi não poupou as palavras: “Porque gente bonita nunca me mandou mensagem assim. Curioso, né? Sempre umas mocréias, sempre um tribufu, toda vez! E quando digo sempre, é sempre. Nunca peguei uma mensagem falando mal dos meus filhos, abri o perfil da pessoa e era uma pessoa bonita. Nunca!”, a influenciadora desabafou.

“Todo mundo tem um ponto fraco e meu ponto fraco são as minhas crianças. Se me mandar mensagem, eu vou botar sua carinha aqui. Não é por nada não, mas está rolando campanha na DM pra eu expor as feias. Meu amor, não me pede duas vezes que eu estou doida pra botar a carinha das 'bonecas'”, Gabi concluiu o relato com uma ameaça.

Gabi Brandt e Saulo Pôncio estão juntos?

Gabi e Saulo oficializaram a união em um casamento chiquérrimo em 2018. Ao longo do matrimônio, eles tiveram dois filhos juntos. Em janeiro de 2022, eles revelaram que decidiram colocar um ponto final na relação. Entretanto, o relacionamento ganhou um novo capítulo neste ano com a chegada de mais um herdeiro em maio deste ano.

Apesar do nascimento do pequeno Beni, Gabi nega que tenha se reconciliado com o artista, que ganhou notoriedade nacional em uma dupla com o cantor Luan no grupo Um44K: “É mentira, a gente só se fala por vídeo para ele ver as crianças”, a influenciadora respondeu aos comentários sobre reatar seu casamento.

