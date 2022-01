Gabi Brandt exibe detalhes da festa de um ano do filho caçula, Henri: ''Foi lindo''

A influenciadora Gabi Brandt preparou uma linda festa para celebrar o primeiro ano de vida do filho, Henri

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 15h42

Gabi Brandt (26) derreteu o coração dos seus seguidores ao exibir mais detalhes sobre a festinho de um ano do filho caçula, Henri.

No perfil do Instagram, a influenciadora digital compartilhou um vídeo mostrando a decoração, looks e comidas da CandyLand do Henri.

Para a primeira celebração anual do pequeno, ela apostou no tema doces e contou com a presença de vários amiguinhos.

"CandyLand do Henri, foi tudo lindo!!! não tenho nem palavras… @henribrandt você merece meu amor", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Vale lembrar que Henri é fruto do antigo relacionamento de Gabi Brandt com o cantor Saulo Poncio (25), com quem também tem Davi (2).

VEJA A FESTA DE UM ANO DE HENRI