Fred publica cliques fofíssimos do filho, Cris, e brinca: ''Cara de modelo ou carinha de mulhék?''

O papai coruja Fred se derreteu ao compartilhar fotos encantadoras do filho, Cris

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 15h44

Fred (32) atualizou as suas redes sociais com cliques encantadores do filho, Cris (8 meses), fruto do seu relacionamento com Bianca Andrade (27).

No perfil do Instagram, o youtuber dividiu as fotos do herdeiro e se derreteu com a fofura e também arrancou elogios dos seguidores.

Nos cliques, o pequeno usa um conjuntinho do Mickey e exibe o seu topete.

"Cara de modelo ou carinha de mulhék mulhék?", escreveu ele na legenda da publicação.

Logo os fãs da família rasgaram elogios para o bebê. "Ah pelo amor de Deus, faz outro e me dá esse POR FAVOR FRED BRUNO", brincou Luiza; "Pose de milhões enquanto já aproveita e treina fazendo prancha", "Como ele tá grande", comentaram os internautas.

CONFIRA OS CLIQUES DE CRIS