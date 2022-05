Fred mostra o filho se divertindo em piscina de bolinha: "Está no paraíso"

Nas redes sociais, Fred mostrou o filho, Cris, brincando com a piscina de bolinha que ganhou do papai

CARAAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 16h58

Fred(33) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o filho, Cris (9 meses), brincando o novo presente que ganhou.

Em seu perfil no Instagram, o youtuber publicou algumas fotos e vídeos em que mostra o herdeiro brincando em sua piscina de bolinha e falou sobre o amor do menino por bola.

"Baby Cris passando no seu feed pra melhorar a sua quarta-feira! Ele sempre amou bola, então o popói resolveu dar esse presente. Ó a carinha dele, tá no paraíso", escreveu ele na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram com tanta fofura. "Que lindo", disse uma seguidora. "É muita fofura", comentou outra. "Quem aguenta essa carinha. Meu Deus, que lindeza", elogiou uma internauta. "E esse sorrisinho gostoso, que amor", falou mais uma.

Vale lembrar que Cris é fruto do relacionamento de Fred com Bianca Andrade (27). Os dois anunciaram o fim do relacionamento no dia 22 de abril através do Stories do Instagram. "Esse momento foi o mais feliz da minha vida e é assim que sempre vou me lembrar de nós. É com muita tristeza que divido com vocês que eu e Bruno não estamos mais juntos. Antes que especulem, nós nunca traímos, mesmo que ainda exista gente que não acredita nisso. O que importa é a nossa verdade. Só estamos em busca de paz. Essa decisão foi de ambas as partes de forma carinhosa e amigável e, mesmo não sendo mais um casal, nós seguimos nos amando", disse a influenciadora digital.

Confira os registros de Cris brincando na piscina de bolinha: