Fred leva o filho para conhecer seu time de futsal: ''Encontro das duas maiores histórias que eu já escrevi''

Fred levou seu filho, Cris, para conhecer o time de futsal no qual jogou por uma temporada

CARAS Digital Publicado em 28/07/2022, às 13h40

Nesta quinta-feira, 28, Fred(33) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento importante que viveu ao lado do filho, Cris (1).

O youtuber, que também já foi jogador de futsal profissional para gravar uma série para o seu canal, levou o herdeiro para conhecer o seu ex-time, na cidade de Sorocaba, onde ele fica sediado.

É claro que o papai babão não perdeu tempo e fez uma série de registros do momento, publicando uma foto onde ele e o pequeno, aparecem com camisetas oficiais do time, enquanto admiram a quadra toda decorada com as cores da agremiação.

Na legenda, o artista se derreteu escrevendo: "O encontro das duas maiores histórias que eu já escrevi", se referindo ao filho e ao time do coração.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que foto linda!", disse um. "Que fofura!", falou outro. "Fotão!", escreveu ainda um terceiro.

Confira a foto encantadora de Fred levando o filho para conhecer o seu time de futsal:

Fred celebra entrevista com Ivete Sangalo

Recentemente, Fred gravou o último episódio de seu podcast, Fala, Brasólho e recebeu a presença de ninguém mais que Ivete Sangalo (50).

Em seu Instagram, o youtuber fez questão de celebrar o momento, publicando uma foto ao lado da cantora feito diretamente dos parques da Universal.

"Não consigo definir com outra palavra a não ser: surreal! Mesmo sempre sonhando muito grande, entrevistar a Ivete Sangalo dentro da Universal era algo inimaginável e hoje aconteceu! A 1ª temporada do Fala, Brasólho tinha acabado, mas quando ficamos sabendo que a Ivete toparia participar do programa, mudamos os planos completamente e teremos um episódio especial na terça-feira que vem, e já adianto que ficou muito bom!", escreveu ele na legenda do post.

