Fred faz brincadeira ao lembrar cliques do filho chorando no médico: ''O neném sempre amou ir no pediatra''

Fred não aguentou ao ver o filho, Cris, chorando no médico e aproveitou para fazer uma brincadeira com o pequeno

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 18h02

Nesta quarta-feira, 13, Fred (33) decidiu usar suas redes sociais para fazer uma brincadeira com o filho, Cris (11 meses).

O influenciador publicou uma série de cliques do pequeno chorando na balança de seu pediatra, desde as primeiras consultas, até os dias atuais, mostrando o quanto o pequeno odeia esse momento.

Na legenda, o papai babão não perdeu a piada e escreveu: "O neném sempre amou ir no pediatra."

Em seguida, ele ainda aproveitou para lembrar que está chegando o aniversário do herdeiro: "E hoje foi a última consulta antes dele completar 1 aninho. Tá chegando!".

O apresentador ainda publicou um clique onde ele aparece coladinho com o menino, enquanto usavam looks estilosos, ele com um casaco preto e Cris com um casaco verde neon.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Coisa fofa!", disse um. "Ai meu coração!", escreveu outro. "Esse bebê é lindo demais!", falou um terceiro.

Confira os cliques engraçados de Cris, filho de Fred, chorando no pediatra: