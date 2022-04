Fred derrete a web ao surgir combinando look com o filho, Cris: ''Todo estiloso!''

Fred usou suas redes sociais para exibir um momento fofo que viveu com o filho enquanto eles combinavam looks

CARAS Digital Publicado em 15/04/2022, às 14h57

Nesta sexta-feira, 15, Fred (32) decidiu usar duas redes sociais para exibir um momento fofo que viveu ao lado do filho, Cris (8 meses).

O apresentador publicou uma série de cliques onde ele aparece ao lado do pequeno, usando um look combinando com o herdeiro, enquanto ambos faziam caras e bocas para as lentes das câmeras, mostrando todo o carinho que eles sentem um pelo outro.

Na legenda, o papai babão se derreteu pelo pequeno: "Feriadin todo estiloso com o popói! Confesso que é muito legal ficar se vestindo igual o neném".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Coisa mais linda de se ver!", disse um. "Que fofos!", falou outro. "É a cara do pai!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Fred combinando look com o filho, Cris: