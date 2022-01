Fred compartilha clique fofíssimo do filho, Cris, usando óculos escuros: ''Muito estiloso''

Fred e Cris posam juntinhos prontos para um dia de praia e encantam a web com o estilo

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 16h56

Nesta segunda-feira, 24, Fred(32) atualizou as suas redes sociais com mais um registro encantador do filho, Cris (6 meses), fruto do seu relacionamento com Bianca Andrade (27).

Neste final de semana, o casal levou o herdeiro para curtir uma praia pela primeira vez e estão encantando os fãs com cada clique compartilhado.

No perfil do Instagram, o youtuber postou uma foto bem estilosa com o pequeno e derreteu o coração da web. Na imagem, o bebê aparece usando roupas de banho e óculos escuros.

"Muito estilo pra ir na praia com o papai", escreveu ele na legenda da publicação.

Os admiradores da família não pouparam elogios: "Não aguento", "Meu Deus que lindo", "O mais lindo", dispararam.

CONFIRA O CLIQUE DE FRED E CRIS