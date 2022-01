Flávia Viana se emociona ao reencontrar o filho, Gabriel, após primeira viagem sem ele: ''Pareceu uma eternidade!''

Flávia Viana mostrou um belo momento que viveu com o filho, Gabriel, ao reencontrá-lo após uma viagem

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 13h40

No último domingo, 30, Flávia Viana (38) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento emocionante que viveu em seu dia. A influenciadora reencontrou o filho caçula, Gabriel (1) após um final de semana longe dele e mostrou toda sua alegria ao ver o garoto novamente.

A loira registrou o momento em um vídeo onde ela aparece entrando em casa, enquanto o menino corre para o seu colo, todo sorridente, enquanto recebia muitos abraços e carinhos da mamãe. O pequeno ainda fez todos caírem na risada ao demonstrar a saudade que estava do 'tetê da mamãe'.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "O reencontro depois da minha primeira viagem sem ele! Foi rápido? Sim, dois dias e uma noite? Sim! Mas para nós pareceu uma eternidade!

Conseguimos filho! Agora pode mamar seu tetê! Obrigada Deus pela minha família linda que me ajuda em tudo e me cerca de amor e dedicação! Sem eles eu nada seria!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que emoção, a felicidade dele", escreveu um. "Estava ansioso pra ver esse momento de reencontro", falou outro. "Muito amor envolvido!", disse um terceiro.

Em clima de romance

Recentemente, Flávia usou suas redes sociais para exibir um momento especial e super romântico que viveu ao lado do marido, Marcelo Zangrandi (35), durante um treino de beach tenis.

Na ocasião, a loira falou da alegria de poder juntar seu marido com seu amor pelo esporte: "Não consigo explicar o quanto estar em movimento me deixa FELIZ! Começar o dia me exercitando, cheia de amor e rodeada de amigos, combo perfeito!".

Confira o reencontro emocionante de Flávia Viana com o filho, Gabriel: