Flávia Viana encanta ao exibir o filho com look estiloso: ''Ele é perfeito!''

Flávia Viana deixou seus seguidores encantados ao exibir o look do dia que escolheu para o filho, Gabriel

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 17h05

Nesta quarta-feria, 27, Flávia Viana(38) decidiu usar suas redes sociais para se derreter pelo filho caçula, Gabriel (1).

A apresentadora publicou uma série de cliques onde o menino se exibe para as lentes das câmeras, enquanto brincava com um dinossauro de pelúcia, mostrando seu look do dia, com uma camiseta branca, um colete e uma bermuda jeans, combinando com um tênis estilosos.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu: "Vamos de Look do Dia? O de hoje ficou tão lindo que vou postar aqui no feed pra vocês! Um carrossel PERFEITO do nosso Gabs".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que fofura!", disse um. "Ele é perfeito!", falou outro. "Coisa mais linda!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques fofos que Flávia Viana fez do filho, Gabriel, exibindo seu look do dia: