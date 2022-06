Flávia Viana arranca risadas ao contar como o filho reage quando ela tem que sair para algum evento

Dengoso! Flávia Viana e o filho surgem de chamego em fotos e atriz explica o motivo de ele estar assim

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 13h41

Flávia Viana (38) conseguiu explodir o fofurômetro e arrancar risadas ao mesmo tempo nesta quinta-feira, 09.

Na última noite, ela estava se arrumando para ir para um evento e reparou que Gabriel (1) estava todo dengoso!

A atriz, então, tirou fotos do momento e as compartilhou em seu Instagram rindo muito da situação.

“Não é um abraço comum [risos] é um abraço com vontade de entrar dentro de mamãe novamente [risos]”, afirmou no início da legenda.

“Quando eu me arrumo para algum evento ele fica me rodeando, querendo colo, tetê, ‘mamãe’, tomate, maçã, desenho, tudo de uma só vez para tentar me distrair e ter a mamãe só para ele”, explicou a maravilhosa em seguida.

Os internautas se derreteram com os registros. “Sem vergonha!”, “lindos demais”, “muito amor envolvido”, “grudinho da mamis [risos]” e “ele é muito precioso”, disseram alguns nos comentários.

Veja os cliques de Flávia Viana com o filho, Gabriel: