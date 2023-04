Fiorella Mattheis faz relato sobre amamentação: “Meu novo luxo”

Fiorella Mattheis revela detalhes da maternidade após dar à luz a Roberto Júnior, fruto do relacionamento com Roberto Marinho Neto

A atriz Fiorella Mattheis (35) abriu o coração sobre a maternidade pela primeira vez! Desde que deu à luz a Roberto Júnior, seu primeiro filho com Roberto Marinho Neto, um dos principais herdeiros da Rede Globo, ela fez raras aparições. Mas nesta quarta-feira, 19, a loira quebrou o silêncio para fazer um breve relato sobre a amamentação.

Pelos stories, Fiorella mostrou que está de volta ao trabalho em sua empresa que promove a moda circular com a venda de itens de luxo de segundo mão: “Mama at work”, ela escreveu na legenda do clique em que aparece em um escritório. Em seguida, a loira mostrou que estava com uma mancha de leite em sua camiseta.

“O tipo de mancha que você ama e diz tanto. Várias coisas da maternidade eu estou abstraindo e ressignificando! Amamentar exclusivamente é um desafio e uma dádiva ao mesmo tempo... o corpo que era casa, agora é alimento”, a mamãe coruja revelou detalhes da nova etapa em sua vida.

Para finalizar, Fiorella falou sobre o retorno ao trabalho: “Voltei a trabalhar de casa e comecei a equilibrar as coisas por aqui… o leite que vaza e mancha a camisa, o absorvente de seio, a livre demanda, almofadas de amamentação são o meu novo luxo”, a loira se derreteu com os detalhes da maternidade.

Fiorella Mattheis retorna ao trabalho após dar á luz - Reprodução/Instagram

Fiorella Mattheis faz relato sobre amamentação - Reprodução/Instagram

Fiorella Mattheis dá à luz um menino, segundo revista

De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da Revista Veja, a atriz Fiorella Mattheis teria tido seu filho em fevereiro. Desde então, a loira fez raras aparições e manteve a discrição para focar totalmente nos cuidados do primogênito, um menino chamado Roberto Júnior, em homenagem ao pai, um dos principais herdeiros do Grupo Globo, Roberto Marinho Neto.