Filhos de Camilla Camargo ganham carrinho: ''Amaram e aprovaram''

Camilla Camargo mostra Joaquim e Julia em carro de brinquedo e se derrete pelos filhos

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 14h08

Os herdeiros de Camilla Camargo (36) estão motorizados! Ou, pelo menos, o mais próximo disso que crianças com menos de 3 anos podem chegar.

Nesta sexta-feira, 27, a atriz derreteu a web ao mostrar o mais novo brinquedo de Joaquim (2) e Julia (1).

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de duas fotos. Uma do primogênito fazendo joinha ao sentar no veículo e, a outra, da caçula dirigindo o carro.

“Joaquim e Julia amaram e aprovaram o carinho, viu?!”, escreveu a filha de Zezé Di Camargo (59) na legenda do post.

Os internautas se derreteram pelos irmãos. “Coisinhas mais lindas”, babou um. “O sorriso de felicidade deles!”, apontou outra. “Que belezinha”, comentou uma terceira. “Estou encantada com a beleza deles”, admitiu mais uma.

Vale ressaltar que ambas as crianças são frutos do casamento da artista com Leonardo Lessa. Os dois estão casados desde 2018.

Confira os registros dos filhos de Camilla Camargo em carro de brinquedo: