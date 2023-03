Filho recém-nascido de Claudia Raia faz sessão de quiropraxia

Claudia Raia registra momento fofo do filho recém-nascido, Luca, na sessão de quiropraxia

A atriz Claudia Raia (56) surpreendeu os seus seguidores ao revelar que o filho recém-nascido, Luca, de quase um mês de vida, já faz sessão de quiropraxia. A mamãe coruja registrou uma imagem de quando o bebê estava relaxado enquanto estava no atendimento com o profissional.

Luca apareceu deitado no colo de uma assistente enquanto o profissional mexia em sua barriguinha. “Recém-nascidos fazem quiropraxia”, disse a mamãe coruja.

Luca é o filho caçula de Claudia Raia. Ele é fruto do casamento dela com o atual marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53). A atriz também é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), frutos do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari (64).

Claudia Raia deu à luz Luca no dia 11 de fevereiro na maternidade Pro Matre, em São Paulo. Ela engravidou aos 55 anos de vida após tentar um tratamento de fertilização in vitro, mas conseguiu engravidar naturalmente. “Quando estava passando pelo processo da inseminação, tive uma conversa muito profunda com Deus, falando com Ele que se fosse para minha felicidade e da minha família, se estivesse no meu carma, que Ele me concedesse essa graça de primeira. Porque é um processo delicado, longo, você toma uma bomba hormonal. Então, estava tranquila de que o melhor para nós iria acontecer, de verdade!”, contou ela recentemente.

Claudia Raia surge amamentando o filho recém-nascido

A atriz Claudia Raia mostrou fotos de sua rotina com o filho recém-nascido, Luca, ao registrar a amamentação. Em novas fotos, ela apareceu com o bebê mamando em seu colo. Nas imagens, é possível ver o marido, Jarbas Homem de Mello (53), juntinho da família admirando o momento de carinho."A gente faz tudo juntinhos! Meu amor, meu parceiro da vida", se declarou a mamãe coruja ao compartilhar os registros.

Já em outro clique, Claudia Raia aproveitou para mostrar o filho de quatro patas: "Família unida! Luca, Sushi e mamãe! Cadê o papai?", questionou ela na foto sem o maridão.