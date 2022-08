Filho dos ex-BBBs Paula e Breno Simões encanta a web em foto da família: "Fofura"

Theo, filho de Paula e Breno encanta a web ao surgir em foto especial de família

Redação Publicado em 18/08/2022, às 11h18

Os ex-BBBs Breno Simões (34) e Paula Amorim (33) deram um show de fofura nas redes sociais nesta quinta-feira, 18. O casal compartilhou fotos em família, e o filho, Theo, roubou a cena nos registros, explodindo o fofurômetro.

Através de uma postagem em seu perfil no Instagram, Breno exibiu uma série de fotos com a amada, Paula, e o filhote, Theo, que completou dois meses nesta semana.

Nas fotos publicadas, a família surgiu sorridente, mas foi Theo que roubou a cena nos registros. Ruívissimo, ele impressionou a web com sua beleza, impressionando até os papais corujas, que aproveitaram o espaço para esbanjar amor.

Na legenda do post, Breno escreveu: "Desculpa a modéstia… Mas se tem família mais bonita, desconheço", disse o ex-BBB.

Veja a foto de Paula Amorim e Breno Simões com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Breno Simões (@brenosimoes)

Paula Amorim e Breno Simões comemoram 2 meses do filho

Na última terça-feira, 16, Paula Amorim e Breno Simões encantaram os seguidores das redes sociais ao mostrarem as fotos do mesversário do filho. O primeiro filho do casal, Theo, completou dois meses e os papais fizeram uma festinha em casa para comemorar a data. Nas redes sociais, os ex-BBBs e o herdeiro surgiram usando looks pretos e com bandanas. A comemoração teve como tema Rock'n Roll e o bolo foi em formato de uma motocicleta, decorado com um ursinho e uma criança com uma guitarra.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!