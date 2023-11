Filho de Viviane Araújo explode o fofurômetro ao surgir com look estiloso

"Sequência de puro charme", disse Viviane Araújo ao postar novos cliques encantadores do filho, Joaquim

Viviane Araújo explodiu o fofuromêtro das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 9, ao compartilhar novas fotos do filho, Joaquim, que completou 1 ano de vida em setembro. O menino é fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz mostra o herdeiro todo estiloso, usando um macacão branco com algumas laranjas estampadas. O pequeno surgiu fazendo caras e bocas, e a mamãe se derreteu.

"Vai um suquinho de laranja aí? Sequência de puro charme. Meu bebê tá crescendo…", escreveu a artista, que também agradeceu pela vida de Joaquim. "Gratidão Deus por essa benção em nossas vidas!", finalizou a postagem.

Os fãs ficaram encantados com as fotos do filho de Viviane. "Ahh fofura", disse uma seguidora. "Lindo demais, gente", escreveu outra. "Que lindo, que Deus abençoe sempre", falou uma fã. "Fofo e estiloso", afirmou outra. "Quanta fofura, meu Deus", comentou uma admiradora.

Recentemente, a musa mostrou Joaquim fantasiado para curtir seu primeiro Halloween. Para participar da festa temática na escolinha, o menino surgiu esbanjando fofura ao usar uma fantasia de caveira. "Doces ou travessuras? Acho que da pra vocês saberem né! Kkkk. Happy Halloween", disse ela na legenda da publicação na ocasião.

Confira as fotos:

Viviane Araújo revela curvas musculosas com look fitness

A atriz Viviane Araújo mostrou mais uma vez que já está pronta para o Carnaval. Nesta última terça-feira, 07, a famosa postou uma foto no espelho da academia e depois um vídeo ao lado de sua personal trainer.

Usando um macaquinho vermelho, bem colado ao corpo, a musa ostentou suas curvas saradas e bem definidas. Ela então provou que já recuperar seu corpo mega torneado após um ano do nascimento de seu único filho com Guilherme Militão, o pequeno Joaquim. Veja a publicação!