Filho de Viviane Araujo explode o fofurômetro ao ensaiar os primeiros passos

Ele cresceu! Viviane Araujo fica impressionada ao registrar os primeiros passos do filho, o pequeno Joaquim

A atriz Viviane Araujo acabou de vivenciar uma das experiências mais especiais da maternidade nesta sexta-feira, 21. Em suas redes sociais, a mamãe coruja se derreteu ao registrar as tentativas dos primeiros passos do filho, o pequeno Joaquim, fruto de seu relacionamento com o empresário Guilherme Militão.

Com apenas dez meses, Joaquim explodiu o fofurômetro ao surgir todo sorridente apoiado em seu bercinho enquanto ensaiava os primeiros passos. O menino ainda olha para a mamãe todo orgulhoso do feito e dá vários pulinhos: “Joaquim, quer se pendurar? O que é isso? Cara, não acredito nisso”, diz Viviane chocada.

O bebê chegou a cair, mas se levantou sem chorar com o incentivo da mamãe coruja, que instruiu os primeiros passos com suas palavras. Na legenda, ela também fez questão de se declarar ao primogênito: “Será que eu já estou ficando arteiro, mamãe?”, a Rainha do Carnaval escreveu toda orgulhosa do menino.

Os seguidores ficaram encantados com as imagens e fizeram questão de deixar vários elogios para Joaquim nos comentários: “Coisa linda, uma cara de sapeca!”, disse uma admiradora. “Segura que agora não para mais”, escreveu um fã. “Logo logo estará andando... que lindeza”, um terceiro se derreteu.

Vale lembrar que recentemente, Viviane Araujo e o marido, Guilherme Militão, completaram dois anos de casados! O casal trocou alianças em maio de 2021, e logo depois, deram boas-vindas ao primogênito, Joaquim.

Viviane Araújo tira o mega hair e mostra cabelo verdadeiro:

A atriz Viviane Araújo mostrou como é seu cabelo sem mega hair. Nesta semana, a famosa foi a um salão de beleza no Rio de Janeiro arrumar as madeixas e revelou como estão os seus fios sem o preenchimento! A Rainha do Carnaval impressionou ao mostrar os cabelos naturais, que são curtos e volumosos.