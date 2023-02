Filho de Thaila Ayala passa dos limites da fofura ao surgir sorrindo: ''Que lindo''

Na rede social, filho de Thaila Ayala roubou a cena ao surgir gargalhando em fotos

O filho de Thaila Ayala (36), Francisco (1), deu um show de fofura ao aparecer em novas fotos na rede social da mãe. Neste domingo, 05, a atriz exibiu uma série de cliques do pequeno sorrindo e encantou os internautas com tanta felicidade.

Nos registros, o primogênito da famosa com Renato Góes (36) surgiu em vários momentos se divertindo e roubou a cena ao exibir seus dentinhos ao sorrir. Fantasiado ou usando look casual, Francisco esbanjou seu charme.

"Dono proprietário da minha vida!", escreveu Thaila Ayala, que está grávida de uma menina, que se chamará Tereza.

Nos comentários os internautas babaram pela criança cheia de simpatia. "Aí meu deus", disse o papai coruja. "Que lindo", admiraram outros.

Veja as fotos do filho de Thaila Ayala:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Após quase desistir, Thaila Ayala faz festão para o filho: ''Chocada''

No fim do ano passado, os atores Thaila Ayala e Renato Góes fizeram uma grande festa para comemorar o primeiro ano de seu primogênito, Francisco. Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos um dia após o evento e impressionou com os detalhes.

Em meio à natureza, ao ar livre, o casal recebeu amigos e familiares para celebrar o aniversário do pequeno. Segundo Thaila, ela quase chegou a desistir do evento, mas que não se arrependeu ao continuar vendo o resultado