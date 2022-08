Filho de Thaila Ayala dá show de fofura em passeio na exposição de Van Gogh

A atriz Thaila Ayala compartilhou um vídeo mostrando a alegria do filho, Francisco, com a exposição do artista Van Gogh

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 12h07

Thaila Ayala (36) dividiu com os seus seguidores a alegria do filho, Francisco, durante um passeio na exposição de Van Gogh. A atriz compartilhou um vídeo mostrando os momentos fofíssimos do herdeiro e encantou.

Nas imagens, mãe e filho se divertem pelo evento que registra algumas das maiores obras de arte do pintor. "Chico amou Van Gogh", disse a artista na legenda.

Dentro das salas, o bebê de oito meses esbanjou fofura e não escondeu o sorriso com a exposição interativa.

"Minha arte do mundo todo", disse Renato Góes (35), pai de Francisco e marido de Thaila Ayala.

Os amigos da família se derreteram com Chico. "Coisa mais lindaaaaaaaaa", disse Giovanna Ewbank; "Que amooor", declarou Yanna Lavigne; "Lindeza", disparou Juliana Xavier.

THAILA AYALA REGISTRA PRIMEIRO DIA DOS PAIS DE RENATO GÓES COM O FILHO

Thaila Ayala encantou os seguidores ao dividir fotos do primeiro Dia dos Pais de Renato Góes com o filho, Francisco. A família viajou para a praia com amigos e se divertiram na data especial. No álbum de fotos, a família aparece curtindo o momento na companhia do herdeiro de oito meses, que esbanjou fofura e beleza.

