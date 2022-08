Filho de Rafa Brites e Felipe Andreoli explode o fofurômetro em foto com a mãe

Rafa Brites compartilhou uma selfie fofíssima na companhia do filho, Leon, e derreteu o coração dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 12h32

Rafa Brites (35) deixou os seus seguidores com o coração derretido ao compartilhar uma selfie com o filho caçula, Leon, fruto do seu relacionamento com Felipe Andreoli (42).

A mamãe coruja exibiu a fofura do bebê de 4 meses e arrancou elogios dos seguidores com o registro encantador.

Na imagem, o menino mostra os seus olhos azuis enquanto olha para a foto. "Bom dia! Hoje de azul pra combinar com nossos olhos", brincou a apresentadora na legenda.

A beleza foi tanta que até mesmo Felipe não se aguentou e comentou. "Ah meu deusssss", escreveu ele.

E claro que os admiradores da família também não ficaram de fora. "Olha esses olhos", "Que lindeza", "Lindo demais! Perfeição", "LINDOS! Mãe e bebê", dispararam eles.

RAFA BRITES PUBLICA REGISTRO DO FILHO E BELEZA IMPRESSIONA

Rafa Brites não faz questão nenhuma de esconder o quanto é completamente apaixonada por seus filhos, Rocco (5) e Leon. Ela fez isso mais uma vez ao se derreter por seu caçula. A apresentadora usou seu Instagram para publicar uma foto inédita do bebê, na qual ele apareceu deitadinho na cama iluminado por uma frestinha de sol.

