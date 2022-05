Filho de Kayky Brito rouba a cena em foto com o pai

Kayky Brito explode o fofurômetro ao posar com o filho, Kael, no colo durante brincadeira

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 17h18

O ator Kayky Brito (33) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 24, ao mostrar uma nova foto com seu filho, Kael (4 meses), fruto do relacionamento com a jornalista Tamara Dalcanale. Desta vez, o papai coruja foi flagrado com o bebê no colo enquanto brincavam juntos ao ar livre.

“Kael e seu primeiro outono”, disse ele na legenda. Enquanto isso, a irmã do ator, a atriz Sthefany Brito (34), se derreteu de amores pelo sobrinho. “Amor da vida da dinda. Vem logo para eu te esmagar”, escreveu.

Reflexão sobre a paternidade

Recentemente, Kayky Brito fez uma reflexão sobre a vida após a paternidade. "É impossível deixar de mostrar o crescimento de uma forma que vocês todos estejam conosco. São noites em que o sono é ‘pingado’ ou seja, acordamos inúmeras vezes pra atender o Kael que lapida constantemente o nosso mundo, positivamente estaremos nessa jornada até que ele comece a extender mais as sonecas, e a nossa também (daí vem a próxima fase mas por enquanto estamos na fase do sono. 4 meses e alguns dias já)", disse ele.

O ator ainda continuou: "Se tem uma coisa que eu diria neste momento de zelo e proteção é -O ciclo da vida graças a Deus não para, e cabe a nós como estaremos nessa jornada de começo meio e fim, acho que acima de tudo estarmos de bem e bem conosco já basta. #amovcs".