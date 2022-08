Filho de Fred explode o fofurômetro ao surgir de bonezinho pra trás: ''É muito perfeitinho''

Cris, filho do youtuber Fred, deixou os fãs do papai babando ao surgir usando um bonezinho pra trás

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 16h52

Nesta segunda-feira, 29, Fred (33) explodiu o fofurômetro da web ao publicar uma foto encantadora de seu filho, Cris (1). O youtuber fez um registro do herdeiro, onde ele aparece muito fofo, usando um bonezinho pra trás, esbanjando charme.

Na imagem, além do boné, o menino aparece usando também um look completamente amarelo e um tênis azul com os cadarços desamarrados, enquanto segura uma bola de futebol preta na mão.

Na legenda, o papai babão não se aguentou e se derreteu escrevendo: "Essa é a foto mais linda do mundo e só a opinião do papói importa".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Cris está lindão!", disse um. "É muito perfeitinho!", escreveu outro. "Não tenho estruturas!", falou um terceiro.

Confira a foto encantadora que Fred publicou de seu filho, Cris:

Fred exibe momento encantador com Cris

Recentemente, Fred encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto ao lado do filho Cris, de apenas 1 aninho. O youtuber publicou alguns registros que fez durante um ensaio fotográfico especial de Dia dos Pais, enquanto combinavam seus looks, já que ambos usavam blusas brancas e calças jeans.

