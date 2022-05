Filho de Fred e Bianca aparece vestido de dinossauro e derrete a web: ''Carinha engraçado''

Fred encanta completamente as redes sociais ao postar foto de Cris usando casaco de dinossauro

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 15h40

Desde que nasceu, o herdeiro de Fred (33) e Bianca Andrade (27) já se tornou, praticamente, uma celebridade.

Toda vez que Cris (9 meses) aparece nas redes dos pais, ele rouba toda a cena.

E, foi isso que rolou de novo nesta quinta-feira, 05.

O youtuber vestiu o bebê com um casaco que imita um dinossauro e compartilhou um registro da cena em seu Instagram.

Na imagem, ele apareceu deitadinho no sofá com uma cara engraçada ao esbanjar beleza com sua roupinha inusitada.

“Oi, eu ‘fou’ um ‘dinoffauro’! Só aceito comentários na língua ‘dinoffaureza’!”, brincou o atleta na legenda do post.

Os internautas lotaram o pequeno de amores: “Que carinha engraçado [risos]”, “não dá, Cris!”, “que fofo!”, “que lindo”, adorável”, “bebê lindo”, “essa fase é uma delícia” e “como ele tá grande”, disseram.

Veja a foto de Cris usando um casaco de dinossauro: