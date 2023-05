Filho de Claudia Raia surge cabeludo e chama a atenção: ''Não aguento''

Em novo clique, filho de Claudia Raia aparece de cabelo penteado e dá show de fofura

O filho de Claudia Raia (56) com Jarbas Homem de Mello (53), Luca, de dois meses, deu um show de fofura em mais uma aparição na rede social da mãe. Nesta sexta-feira, 05, a atriz resolveu publicar um novo clique do herdeiro e encantou ao exibi-lo todo arrumado.

Além de encantar com seu look do dia, um macacão azul, o pequeno deu o que falar ao aparecer com mais cabelo. Com mais fios, Luca surgiu penteadinho e não passou despercebido pelos seguidores da artista.

"Sextou!", escreveu Claudia Raia na legenda do clique, no qual exibiu o filho mais novo deitado em um carrinho com seus cobertores personalizados.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram o caçulinha da famosa de elogios. "Fofura", babaram os fãs. "Cabelinho penteado! Não aguento! Luca, quero te conhecer coisica fofa", disseram.

Ainda recentemente, Luca passou dos limites da fofura ao aparecer de cachorrinho. O menino surgiu vestindo um macacão de cãozinho e encantou a todos.

Veja a foto do filho de Claudia Raia:

Enzo Celulari impressiona ao mostrar Luca sorrindo

O filho mais velho de Claudia Raia, Enzo Celulari (25), encantou ao mostrar mais um momento fofíssimo do irmão mais novo, Luca, de dois meses. Nesta quinta-feira, 13, de manhã, o jovem empresário flagrou o bebê sorrindo para ele e impressionou os seguidores com tanta fofura do pequeno.

No vídeo publicado pelo herdeiro da atriz com Edson Celulari (65), Luca, fruto do casamento da famosa com Jarbas Homem de Mello, apareceu mostrando um sorriso ao ouvir o irmão falar com ele.

Cheio de charme, o bebê apareceu deitado em uma coberta quentinha e vestindo um look básico, todo branco. "Todo sorridente pro irmão hoje cedo", derreteu-se Enzo Celulari ao exibir o menino abrindo o semblante.

Nos últimas semanas, Claudia Raia e sua família comemoram os dois meses de Luca com uma festinha luxuosa. Além da decoração impecável, a postura elegante da família na hora de cantar para o "aniversariante" chamou a atenção dos internautas.

Veja a foto de Luca sorrindo: