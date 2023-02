Filho de Claudia Raia dá show de fofura ao ter rosto bem mostrado em nova foto

Na rede social da atriz, filho de Claudia Raia encantou ao mostrar o rostinho em foto dormindo

O filho de Claudia Raia (56) com Jarbas Homem de Mello (53), Luca, deu um show de fofura ao surgir exibindo bem o seu rostinho em um novo clique publicado pela mãe. Neste domingo, 19, a famosa compartilhou como está sendo seu Carnaval em família e encantou ao exibir melhor o caçulinha recém-nascido no último dias 11.

Após publicar uma foto dormindo com o marido e o herdeiro, a artista resolveu mostrar melhor o garoto e exibiu um clique dele apenas. De olhinhos fechados, Luca surgiu dormindo tranquilamente esbanjando seu charme.

"Feliz Carnaval a todos! Eu to curtindo o meu aqui com a mamãe e o papai", disse Claudia Raia ao revelar o registro belíssimo do menino.

Ainda nas últimas horas, a atriz encantou ao postar a primeira selfie com o filho caçula. Mãe pela terceira vez, ela e os filhos do casamento com Edson Celulari (64), Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), vem encantando ao exibir cliques de Luca.

Veja a foto do filho de Claudia Raia dormindo:

Filho de Claudia Raia mostra o irmão em nova foto

Os filhos de Claudia Raia, Enzo Celulari e Luca, surgiram em um novo clique fofíssimo. Nesta sexta-feira, 17, o primogênito da atriz compartilhou uma foto segurando o irmão recém-nascido e encantou com o registro cheio de amor.

Na casa de Bragança da mãe, em São Paulo, o herdeiro mais velho da famosa com Edson Celulari surgiu segurando o caçulinha com todo o cuidado em seus braços.

"Meu pré-carnaval", falou Enzo Celulari ao babar por Luca, que apareceu dormindo com um semblante sereno e vestindo um macacão azul e branco.

Nos últimos dias, logo após o nascimento de Luca no dia 11 de fevereiro, Claudia Raia abriu a porta do quarto do pequeno em sua mansão em Bragança e exibiu os detalhes da decoração escolhida para o cômodo. Ela também impressionou ao revelar como é sua casa em Bragança.