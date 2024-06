Filho de Carol Macedo explode o fofurômetro ao surgir sorridente: "Perfeito"

A atriz Carol Macedo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas do seu filho, Leo, de nove meses

Carol Macedo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar alguns cliques inéditos com o filho, Leo, de nove meses. O menino é fruto de seu relacionamento com Rafael Eboli.

Nas fotos postadas no feed do Instagram nesta quarta-feira, 5, o pequeno aparece mostrando os dentinhos enquanto sorri ao lado da mãe. Ao dividir os cliques do passeio, a atriz se derreteu. "Chameguinho da mamãe", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com as fotos. "Que lindo. Ai meu Deus, vontade de apertar. Sério", disse uma seguidora. "Tá parecido com você", afirmou outra. "Muito perfeito esse neném", escreveu uma fã. "Coisinha mais fofa. Que Deus te abençoe e ilumine sempre toda sua família bonita", falou mais uma.

Carol e Rafael, vale lembrar, estão jutos desde 2017 e oficializaram a união em abril de 2022, no Interior de São Paulo. O casal planejava se casar em novembro do ano anterior, mas precisaram adiar os planos devido à pandemia da covid-19.

Confira:

Batizado do filho

Em fevereiro deste ano, Carol Macedo batizou o filho aconteceu no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e nas redes sociais, ela postou alguns registros do dia especial, que contou com a presença dos familiares e amigos.

"Batizado do Leo, sempre soube que quando me tornasse mãe meu filho seria batizado na casa da minha madrinha Nossa Senhora Aparecida, no Santuário de Aparecida, e esses são os registros da realização desse sonho! Meu filho foi abençoado e iniciado como discípulo de Cristo na capela dos Apóstolos, que se encontra atrás da imagem real de Nossa Senhora Aparecida. Quem é devoto ou conhece o Santuário deve imaginar o quanto essa capela onde foi realizado o batismo é especial e com uma energia surreal [...]!", contou a artista. Confira as fotos!