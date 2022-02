Filho de Andressa Urach nasce e modelo mostra o rostinho do bebê

Em sua rede social, Andressa Urach anunciou o nascimento de Leon com uma foto cheia de amor com ele no colo

CARAS Digital Publicado em 12/02/2022, às 09h03

Filho de Andressa Urach nasce e encanta ao surgir na rede social - Reprodução/Instagram