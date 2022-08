Filho de Andréia Sadi e André Rizek recebe alta hospitalar e ganha declaração do pai

Pedro, um dos gêmeos de Andréia Sadi e André Rizek, tem alta do hospital após ficar 7 dias internado

Após passarem por um susto, um dos gêmeos deAndréia Sadi (35) e André Rizek teve alta do hospital após ficar 7 dias internado.

Nesta sexta-feira, 19, o pai coruja revelou a notícia para os seguidores de que Pedro, de um ano e quatro meses, voltou para casa depois de ficar em UTI. Vale lembrar que Andréia e Rizek também são pais de João.

Em seu feed no Instagram, ele publicou cliques com o pequeno no hospital e exaltou a força do bebê no momento delicado com uma linda declaração, sem dar detalhes do problema de saúde que o levou à internação.

"Meu filho, Sempre soube que você me encheria de orgulho e me ensinaria muitas coisas sobre a vida - só não esperava que fosse tão cedo, com apenas 1 ano e quatro meses... Seu nome foi escolhido 18 anos antes de você nascer! Graças a condições climáticas muito críticas em uma aventura com o Tio Cecel, na Amazônia peruana, prometi que teria um filho chamado Pedro, se parasse de desabar o céu naquele janeiro de calamidade pública na selva. Está publicado nessa revista Playboy de 2003, mas você ainda não tem idade para ver. Nem sonhava em conhecer sua mãe ainda, que àquela altura era uma pirralha - provavelmente já bastante brava...", iniciou André.

"Hoje, aqui escrevendo esse texto ao seu lado, em nossa última noite de hospital, emocionado, lembrei daquela promessa. Eu estava assustado... Para a sua sorte, você já é muito mais forte que eu! Passou sete noites em uma UTI pediátrica e nunca esmoreceu. Mesmo espetado por agulhas, cabos e coisas apitando 24 horas por dia, te enrolando todo pra dormir, conseguiu contagiar a todos aqui, com seu sorriso safado, seu amor pela vida, vontade do mundo. Como você conseguiu se manter feliz e animado aqui, filho?", continuou.

Em seguida, Rizek revela que chegou a passar mal enquanto acompanhava o herdeiro no hospital. "Seu pai, desse tamanho, não aguentou a barra e foi parar no Pronto Socorro no quarto dia, tornando-se piada da mamãe para muitos anos. Se um dia eu crescer... Quero ser como você, Pedro. Escolhi essa camisa do Doutor Sócrates (presente do palmeirense Rogério Andrade) para te proteger nessa última noite e você usar nesta data tão alegre, de volta pra casa. Ele é ídolo da nossa família, você já deve saber... E também porque essa imagem me lembra a lição que você deu aqui: Gente é para brilhar!

Obrigado ao Doutor (rubro-negro...) Dida Mader e a TODOS os funcionários do Hospital Copa Dor. Médicos, seguranças, enfermeiras, fisioterapeutas, pessoal da limpeza, do restaurante. Todos! Embora nossa gratidão seja eterna, esperamos não revê-los tão cedo", finalizou ele, agradecendo aos profissionais de saúde.

