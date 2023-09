Filho caçula de Cristino e Paula Vaccari escapa de cirurgia: "Gratidão"

Ao comemorar o terceiro mês de vida do filho, Cristino e Paula Vaccari dividem a boa notícia com os seguidores

O cantor Cristiano, que faz dupla com Zé Neto, e sua esposa, Paula Vaccari encantaram os seguidores das redes sociais neste domingo, 3, ao mostrarem os detalhes da comemoração do mesversário do caçula, Miguel. Além disso, eles aproveitaram para dividir uma boa notícia com os seguidores.

O menino, que nasceu com uma doença cardíaca chamada Tetralogia de Fallout, completou três meses neste sábado, 2, e os papais corujas realizaram uma festinha intimista. Nas fotos postadas no feed do Instagram, o casal aparece com Miguel e os outros dois filhos, Pietra, de cinco anos, e Cristiano, de três, ao lado de um bolo personalizado.

Ao dividir os registros, o casal falou sobre a celebração em família, e ainda revelaram que o bebê não precisará passar por uma cirurgia nesse momento. "Ontem foi dia de comemorar 3 meses de vida do nosso guerreirinho Miguel. Dessa vez com uma gratidão maior ainda e alegria transbordando, isso porque agora com 3 meses completos Miguel passaria pela cirurgia do coração, mas Deus é tão maravilhoso e nossas orações intensificadas, ganhamos mais tempo para a cirurgia, pois Miguel cada dia melhora mais e mais. Quem como Deus? Ninguém como Deus", celebrou.

Paula e Cristiano descobriram a doença do filho quando estavam com 28ª semanas de gestação. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital a médica do caso de Miguel, doutora Lilian Lopes, explicou como foi descoberta da doença, que deverá ser acompanhada durante toda a vida do garoto. "Descrita em detalhes pelo médico francês Etienne-Louis Arthur Fallot, que a chamou de 'a doença azul', pela coloração azulada ou violeta da face, lábios e ponta dos dedos dos portadores, a tetralogia de Fallot é a cardiopatia congênita cianogênica mais comum, em 9-11% dos casos de cardiopatias congênitas na infância", contou cardiopediatra, que deu mais detalhes sobre a doença; confira!