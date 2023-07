Filho caçula de Claudia Raia rouba a cena em viagem com a mamãe

Claudia Raia é flagrada no aeroporto com o filho caçula, Luca, e o bebê esbanja fofura ao ser fotografado no carrinho

A atriz Claudia Raia fez uma viagem com o seu filho caçula, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello, neste final de semana. A mamãe coruja foi flagrada pelos paparazzi em um aeroporto no Rio de Janeiro enquanto embarcava de volta para a cidade de São Paulo, onde mora, no final de tarde de sábado, 15.

Nas imagens, ela foi vista circulando pelo saguão do aeroporto enquanto empurrava o carrinho de bebê do herdeiro. Por sua vez, Luca esbanjou fofura ao aparecer calminho enquanto curtia o passeio. Com look preto e branco, o bebê foi fotografado tranquilo enquanto a mãe atendia os fãs que a reconheceram no local.

Vale lembrar que além do pequeno Luca, Claudia Raia também é mãe da estudante Sophia Raia e do empresário Enzo Celulari, frutos do antigo casamento com o ator Edson Celulari.

Fotos: Gabriel Rangel / Agnews

Claudia Raia exibe a decoração do quarto do filho caçula

A atriz Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar detalhes de como é o quarto de bebê do seu filho caçula, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. A estrela fez um post com várias fotos da decoração do ambiente e revelou que o quarto tem o tema de animais de correm o risco de extinção.

O quarto conta com um berço oval com dossel verde, uma cama de apoio, painel na parede, papel de parede com desenhos de árvores, poltrona de amamentação verde, bichos de pelúcia decorando o ambiente e trocador em cima da cômoda.

Nos comentários, os fãs aprovaram a decoração do quarto. “Lindíssimo”, declarou um seguidor. “Perfeição! Que leve esse quarto”, afirmou outro. “Coisa mais linda, digno de um lindo príncipe”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia mostra visita com o filho à Igreja Messiânica: 'Primeiro contato'

O filho de Claudia Raia com Jarbas Homem de Melo, Luca, de quatro meses, fez sua primeira visita à Igreja Messiânica. Há pouco tempo, a atriz compartilhou fotos do herdeiro marcando presença no local e encantou com os registros fofos do momento.

Todo de branco, o herdeiro mais novo da artista apareceu até dormindo em meio às pessoas no lugar. Em outro momento, Luca surgiu acordado no colo da mãe. Claudia Raia surgiu deslumbrante para a estreia do pequeno, usando um vestido branco e botas marrom.

"Primeiro contato do Luquinha com à igreja Messiânica", mostrou a esposa de Jarbas Homem de Mello a visita especial que fizeram. Nos comentários da publicação, os seguidores admiraram os novos cliques do menino. "Que lindo", elogiaram. "Muito amor", escreveram os fãs.