Filha mais velha de Thaeme Mariôto explode o fofurômetro da web ao fazer careta: ''Linda!''

Liz, filha mais velha de Thaeme Mariôto, deixou a web encantada ao surgir fazendo uma careta para uma foto fofa

Nesta segunda-feira, 12, Liz (3), filha mais velha de Thaeme Mariôto (36), explodiu o fofurômetro da web ao fazer uma careta para a câmera da mamãe.

Em uma foto, publicada nas redes sociais oficiais da pequena, ela aparece com um sorriso no rosto, enquanto puxa seus lábios. Além disso, a pequena esbanjou estilo ao usar um casaco moletom rosa, com uma cara de bichinho.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu escrevendo: "Segundou titios e titias! Nossa Liz até fazendo careta consegue ser linda, né?", e em seguida mandou um recado para os fãs: "Boa semana pra gente!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Princesa!", disse um. "Linda!", falou outro. Já outros fãs da sertaneja deixaram alguns emojis de coração para a menina.

Confira a foto encantadora de Liz, filha mais velha de Thaeme Mariôto, fazendo careta:

Thaeme Mariôto faz festão adiantado para celebrar o aniversário de 1 ano da filha caçula

Recentemente, Thaeme Mariôto fez um festão para celebrar o primeiro ano de sua filha, Ivy. Entretanto, o evento foi adiantado quase um mês, já que aconteceu dia 31 de agosto e a pequena completa 1 ano apenas dia 22 de setembro. Ao conversar com seus fãs, a cantora confessou que antecipou a celebração para ter a presença de sua irmã, que mora em outro país, na festa.

"Queria muito contar com a presença da minha irmã que está no Brasil, mas mora na Alemanha e retorna ao país neste fim de semana. Como queria ela, meu cunhado e sobrinhos ao nosso lado, não pensei duas vezes", revelou ela.

