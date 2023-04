Filha mais velha de Roberto Justus exibe a barriga de grávida e encanta: "Tão linda!"

Gravidinha, Fabiana Justus encantou ao mostrar o tamanho da barriguinha na 23º semana de gestação

À espera de seu terceiro filho com o empresário Bruno D'Ancona, a modelo Fabiana Justus (36) usou as redes sociais no início desta semana para compartilhar mais uma etapa de sua espera por Luigi.

Já na contagem regressiva para a chegada da criança, a herdeira de Roberto Justus (67) encheu seu feed de amor ao dividir os cliques do barriga de grávida que foram feitos de frente para a imensidão do mar ao completar 23 semanas de gestação. “23 semanas de Luigi”, escreveu a mamãe coruja, com orgulho, na legenda da imagem, acompanhada pela hashtag #babybump.

A famosa, que já é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, de 3 anos, surgiu deslumbrante usando um macacão preto. Com a peça coladinha, ela deixou à mostra o barrigão nas fotos.

Os seguidores exaltaram a beleza de Fabi durante a gestação. "Você está tão linda e plena, transmite pelo olhar. Parabéns pela família linda", "Voê é linda, mas grávida ficou ainda mais... Parabéns", "Mamãe mais linda desse mundo, sorte das pitucas e do pituco!", "Está belíssima, Fabi!", "Muito maravilhosa", babaram alguns.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FABIANA JUSTUS:

Fabiana Justus relembra susto no começo da gravidez: "Fiquei desesperada"

Fabiana Justus revelou em seu canal do YouTube que teve um sangramento no primeiro trimestre de sua gestação. O episódio aconteceu durante uma viagem que fez para Miami, nos Estados Unidos, ao lado de seu pai, Roberto Justus, e de sua madrasta, Ana Paula Siebert (35).

"Eu quase tive um treco. Quando eu olhei na privada, tinha muito sangue. Fiquei desesperada. Estava com dez semanas, fora do país, com um sangramento bizarro. Me limpava e continuava saindo sangue, era bem vivo. Nem tinha absorvente. Pus um monte de papel, calcinha e roupão", relembrou ela.