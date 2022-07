Filha do sertanejo Zé Neto esbanja fofura em novas fotos

Filha do sertanejo Zé Neto e da influencer Natália Toscano, Angelina faz poses e esbanja sorrisos em novas fotos

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 12h15

Nesta semana, a influenciadora digital Natália Toscano (30), que é a esposa do sertanejo Zé Neto (32), explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos de sua filha caçula, Angelina (2). A menina roubou a cena ao aparecer fazendo poses e dando risada para as lentes da mamãe coruja.

Com look fofíssimo, Angelina fez dancinha e várias poses em um elevador. “Nos embalos de uma segunda-feira”, disse Natália na legenda.

Vale lembrar que Natália e Zé Neto também são pais de um menino, chamado José Filho (5).

Natália Toscano fala de sua relação com o corpo

Em conversa com a CARAS Digital, Natália Toscano afirmou que mesmo após engordar 20kg durante a gravidez da sua filha caçula, Angelina (2), sempre conviveu bem com o peso."Posso dizer que tenho uma boa relação com meu corpo, nunca tive grandes problemas (rsrs), mesmo após engordar mais de 20kg na gestação da Angelina, eu soube respeitar que era um processo", disse.

Assim como toda pessoa pública, Natália acaba sendo vítima de diversas críticas dos internautas. Sobre isso, ela comentou: "Não absorvo o que não me acrescenta. Costumo ignorar comentários maldosos e calúnias, sabe? Isso não faz bem pra ninguém, não faz bem pra quem escuta e menos ainda pra quem fala".

Atualmente, ela garante que está na sua melhor fase com seu corpo, mesmo após uma cirurgia no joelho, que a 'impediu' de seguir forte nos exercícios físicos. "Consegui alcançar alguns objetivos que coloquei como meta e mesmo após a minha cirurgia do joelho tenho tido bons resultados. Isso me motiva a continuar", declarou.