Filha do cantor Leandro exibe barrigão de oito meses: ''Estamos te esperando com muito amor''

Grávida do primeiro filho, filha do cantor Leandro, Lyandra Costa, exibe barrigão de oito meses e encanta web

Redação Publicado em 20/05/2022, às 13h12

Lyandra Costa (25) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 20, parar compartilhar uma foto pra lá de especial!

A influencer, que está na reta final de sua primeira gestação, deixou os fãs apaixonados ao aparecer usando um top e calça, deixando em evidência seu barrigão enorme no oitavo mês.

"Últimos dias desse menininho gordinho na minha barriga! Estamos te esperando com muito amor, meu filho!", legendou a filha do cantor Leandro (1961-1998), da dupla com Leonardo(58).

Nos comentários da publicação, famosos e anônimos não deixaram de elogiar sua beleza, além das declarações para a mamãe de primeira viagem.

"Vem, José! Estamos ansiosos", dispararam. "José vai puxar essa beleza toda, que sorte a dele!", continuaram. "Grávida mais linda", declarou uma terceira.

