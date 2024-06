Filha de Xande de Pilares surge fantasiada em comemoração de mesversário

O cantor Xande de Pilares e Thay Pereira mostraram a filha fantasiada de Chiquinha para comemorar seu segundo mês de vida

Xande de Pilares e Thay Pereira explodiram o fofurômetro das redes sociais com novas fotos ao lado da filha, Estrela. A menina completou seu segundo mês de vida nesta quarta-feira, 5, e os papais celebraram a data de um jeito muito divertido.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, os três aparecem vestidos como os personagens do seriado 'Chaves'. Thay aparece fantasiada de Dona Florinda, Xande como o Seu Madruga, e Estrela de Chiquinha, com direito aos óculos. "2 meses da nossa Chiquinha", se derreteu a mamãe na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com a postagem. "Que família mais linda e essa Chiquinha é de uma fofura", disse uma seguidora. "A Chiquinha mais linda desse mundo", escreveu outro. "Meu Deus, que fofura. Deus abençoe Estrela Chiquinha", falou uma fã. "Saúde, luz e proteção a vocês sempre", desejou mais uma.

Xande e Thay estão juntos desde 2020 e Estrela é a primeira filha da nutricionista. O cantor já é pai de Alexandre Lucas, de 24 anos, e Alexandre Junior, de 23 anos, frutos de outros relacionamentos.

Confira:

Conheça a namorada de Xande

Thay Pereira é modelo, atriz e nutricionista. Nas redes sociais, dá dicas de alimentação saudável para seus fãs e também ostenta a sua beleza impecável em várias fotos de sua rotina. Além disso, ela sempre aparece de biquíni na praia ou na piscina e também já revelou que faz aulas de pandeiro.

Em abril, a namorada de Xande completou 25 anos de vida e comemorou a data na web. "25 da mamãe da Estrela. Obrigada Deus por tudo que tem feito em minha vida, te amo", escreveu a ela na ocasião, segurando um bolo de aniversário.