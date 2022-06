Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe esbanja fofura ao surgir sorridente em clique

Infuenciadora digital Virginia Fonseca encanta fãs ao mostrar Maria Alice sorrindo em linda foto ao lado dela e do marido, Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 13h21

A mamãe coruja Virginia Fonseca (23) explodiu fofurômetro ao compartilhar um novo clique com a família!

Na manhã desta quarta-feira, 29, a influenciadora digital encheu seu feed de amor ao surgir ao lado do marido, Zé Felipe (24) e da filha, Maria Alice (1).

Grávida de 5 meses à espera de sua segunda herdeira com o filho de Leonardo (58), que se chamará Maria Flor, a loira mostrou a felicidade com a chegada de Zé após show e posou deitada em um sofá com o amado e a primogênita, que esbanjou simpatia e muita fofura ao aparecer com um sorrisão banguela.

"Papai chegou em casa e como estamos??! Curtindo muito", escreveu Virginia ao legendar a publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelo trio: "Família abençoada", "Família linda", "Que sorrisão lindooo", "Que lindosssss", "Florzinha só que cresce", "A alegria da Maria gente".

Virginia Fonseca e Zé Felipe celebram dois anos juntos

Os pombinhos Virginia Fonseca e Zé Felipe completaram dois anos de relacionamento na segunda-feira, 27, e trocaram declarações na web! "Hoje estamos completando dois anos de namoro. Dois anos que conheci o amor da minha vida. Amo tanto seu jeito, Zé Felipe. Suas palhaçadas, seu jeito de levar a vida, o jeito como ama. Você é e sempre será o amor da minha vida. Amo nossa parceria, cumplicidade, nossa família, nossa vida. Não vamos conseguir passar o dia juntos, mas estarei te esperando em casa para comemorarmos quando chegar. Você me deu os melhores presentes que alguém poderia me dar, a Maria Alice e a Maria Flor. Obrigada por tanto", declarou ela.

"Eu te amoooooo cada dia mais, meu amor. Feliz 2 anos de namoro. Obrigado por ser assim como você é. Eu te amooooooooo", se derreteu Zé.

Confira o clique fofo de Virginia Fonseca, Zé Felipe e Maria Alice: