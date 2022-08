Filha de Virginia e Zé Felipe esbanja fofura em cavalinho: ''Treinando para andar na fazenda do vovô''

Influenciadora digital Virginia Fonseca mostra Maria Alice, sua herdeira com Zé Felipe, brincando em cavalinho e encanta os fãs

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 12h34

A mamãe coruja Virginia Fonseca (24) encheu seu feed de amor e explodiu o fofurômetro ao compartilhar novo clique da herdeira nas redes sociais!

A pequena Maria Alice, de um aninho, sua primogênita com o cantor Zé Felipe (24), surgiu em momento de diversão em foto publicada pela influenciadora digital em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 04. Na foto, a bebê esbanjou fofura ao surgir sorridente mostrando os primeiros dentinhos em cima de um cavalinho.

Na legenda da postagem, Virginia brincou sobre a bebê estar se preparando para curtir a fazenda do cantor Leonardo (59): "Já tá treinando pra andar de cavalinho na fazenda do vovô".

Os fãs se derreteram pela garotinha no clique. "Oooooo papaizinhaaaaa", disse o papai babão nos comentários. "O dentinho", reparou uma seguidora. "Ela é tão linda", se derreteu outra. "É muita lindeza", destacou uma terceira. "Que carinha de mamãe", falou mais uma sobre a semelhança de Mali com a mãe.

Vale lembrar que Virginia está grávida de sete meses à espera da segunda herdeira com Zé Felipe, que se chamará Maria Flor.

Confira o clique fofíssimo de aria Alice no cavalinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca e Zé Felipe dançam ao lado de Maria Alice

Na quarta-feira, 03, Virginia e Zé Felipe apareceram dançando o último hit do sertanejo, a canção Bandido, com Maria Alice! A bebê roubou a cena ao pegar o celular que estava apoiado e sair correndo com o equipamento na mão, enquanto fazia uma carinha encantadora para a câmera. "Ela alegra nossa vida todos os dias! Nem me lembro mais como era minha vida sem você. Cada dia mais linda, mais perfeita, obrigada Deus", agradeceu pela família.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!