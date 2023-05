Filha de Viih Tube surpreende ao aparecer a cara de Eliezer em foto inédita: "É idêntica"

Filha de Viih Tube surge muito parecida com o ex-BBB; ela posou de olhinhos abertos pela primeira vez

A influenciadora Viih Tube deixou os fãs impactados na noite desta terça-feira, 9, ao dividir com os fãs um clique inédito da herdeira, a fofíssima Lua di Felice.

No foto publicado em seu perfil oficial, a pequena surge com os olhos abertos pela primeira vez. Só que os seguidores ficaram perplexos com outro detalhe: é que ela mostrou uma semelhança impressionante com o papai famoso, o ex-BBB Eliezer

"E aí, galera? Agora eu de zoio [sic] aberto pra falar com vocês! Mamãe fala que de olhos fechados pareço com ela, mas é só eu abrir que viro meu pai todinho", avisou a ex-BBB ao mostrar a foto inédita para os fãs.

Nos comentários, seguidores reagiram ao clique com encantamento. "Anjinha", comentou um. " Gente, realmente é a cara do papai ", brincou outro. " Nossa, é isso mesmo! Quando vi de olho fechado pensei que era uma mini Viih! Agora vi o Eli todinho ! Muito misturinha e linda demais", comentou outro.

A filha de Viih Tube e Eliezer nasceu em 9 de abril pesando 3,555 kg e com 49 cm. Grandona, a pequena veio ao mundo radiante e ganhou uma homenagem dos papais nas redes sociais. "Assim que nasci todos se emocionaram com meu primeiro encontro com a mamãe e o papai, fui direto para o colo da mamãe, já mamei e depois me acalmei com a voz do meu apaixonado papai, que até cortou o meu cordão", relataram os dois nas redes socais.

PRIMEIRO MÊS DE VIDA!

Nesta terça-feira, 9, a filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, está completando seu primeiro mês de vida! Para celebrar a data especial, os pais da menina compartilharam uma foto fofa nas redes sociais.

No perfil do Instagram da pequena Lua, ela surgiu posando ao lado de um bolo em que estava escrito “1 mês”. A menina esbanjava fofura com uma camiseta branca com detalhes rosa, e uma saia rosa com bolinhas amarelas. “Bom dia, galera, hoje é meu mêsversário”, escreveram os pais de Lua, que administram a conta, em nome da pequena.