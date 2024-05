Filha de Viih Tube fica doente dias antes de chá revelação da mãe: 'Força-tarefa'

Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer, fica doente dias antes de chá revelação da mãe, que está grávida de seu segundo bebê; saiba mais

Grávida de seu segundo filho com Eliezer, a influenciadora digital Viih Tube está tendo que se preocupar com a saúde de sua filha, Lua Di Felice, de 1 ano. Nesta quarta-feira, 8, a ex-BBB revelou que sua filha pegou uma virose, igual ela mesma estava dias antes. Com isso, a famosa iniciou uma 'força-tarefa1 para recuperar a saúde da menina.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Viih contou que sua herdeira ficou doente dias antes do chá revelação de seu novo bebê, e que ela está fazendo de tudo para que Lua fique bem até a festa. "Agora já tá melhor, mas a Lua pegou o vírus que eu tava, ficou mal também. Toda com catarro escorrendo, tossindo bastante, mas não teve febre, graças a Deus. Teve só coriza, muito catarro, dificuldade pra respirar durante a noite", explicou a famosa.

A ex-sister ainda falou sobre o evento em família que acontecerá em breve e sobre o que fez para cuidar da pequena. "Foram alguns dias pra tratar e deixar ela melhor. E tá bem melhor, graças a Deus, até porque no final de semana tem o chá-revelação e queria tanto que ela tivesse recuperada. Fizemos uma força-tarefa. Fiquei 24 horas com ela fazendo lavagem nasal o tempo inteiro. Veio uma fisioterapeuta respiratória aqui em casa. Ela faz um escândalo, tem pavor. Tem bebê que aceita [a lavagem nasal] , mas a Lua faz um escândalo, nunca vi ela chorar tanto. Ela não gosta, mas foi o que segurou", contou Viih.

Por fim, ela falou de outros sintomas leves, mas garantiu que ela e Lua já estão recuperadas. "Ela ficou com um pouco de diarreia porque ficou sem apetite, tomando muito leite e pouca comida, deu uma amolecida mesmo. Mas tá bem melhor agora e em nenhum momento ficou triste, tá feliz, né Lua?", tranquilizou Viih Tube ao mostrar a filha, que estava se divertindo muito com seus brinquedos.

Após acabar com estoques, Viih Tube enche caminhão com kits para o RS

Mais cedo nesta quarta-feira, 8, Viih Tube impressionou ao mostrar os kits que montou em sua mansão em São Paulo para enviar para o Rio Grande do Sul. Após fazer compras em mercados e farmácias e até acabar com alguns estoques de produtos, ela mostrou como fez para organizar tudo.

A esposa de Eliezer mostrou muita disposição, organização e carinho ao separar os itens para cada público. Viih Tube então fez sacos de higiene para crianças, adultos e até hospitais.

"Consegui um caminhão pra vir aqui na minha casa levar todas as coisas, direto pra ONG Be Loved, que é uma ONG que eu to conversando direto com Brenda, então ela vai distribuir direto pras família, terrestre nas casas que tão precisando, que tão ilhadas, também abrigos e hospitais, vai ajudar muito", contou.

Viih Tube falou sobre as compras que fez para doar: "To doando tudo que vocês imaginarem: cobertor, fralda, leite pra bebê, tem bastante leite, água, kit de higiene tem tudo, shampoo, sabonete, escova, paste, lenço umedecido, repelente, acho que é muito importante, medicamento eu fiz a festa na farmácia, comprei tudo que eu sei que eu posso".

Em seguida, ela se gravou montando os kits em sacos plásticos transparentes e com muito cuidado. A famosa não apenas etiquetou, mas também deixou um recado com carinho para quem receberá os itens.