Filha de Viih Tube faz ensaio fitness e explode o fofurômetro: ''Não aguento''

Filha de Viih Tube faz fotos com tema fitness e dá show de fofura ao surgir com look de ginástica em cenário de academia

A filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, de cinco meses, passou dos limites da fofura ao protagonizar mais um ensaio para marcar seu crescimento. Dessa vez, o tema escolhido pelos papais foi o fitness e a bebê encantou ao exibir suas dobrinhas em clima de projeto verão.

Em um cenário imitando academia, a herdeira dos ex-BBBs esbanjou todo seu charme ao surgir vestindo uma roupa de ginástica ao lado de halteres. Sorrindo e fazendo carinhas de curiosa, Lua explodiu o fofurômetro.

"O verão tá chegando aí, e nas fotos desse mês decidi acompanhar minha mamãe que começou a treinar e tá geração saúde, mas equilíbrio é tudo na vida então peguei um lanchinho pra acompanhar sabe kkkkk 5 meses", escreveram na legenda do ensaio.

Nos comentários, os internautas babaram com a pequena. "Ah não aguento", admiraram os fãs. "Perfeição", definiram outros. "Que vontade de apertar", falaram ao verem e bebê.

No início do mês, a influenciadora e Eliezer comemoram o quinto mês de Lua em grande estilo. Eles realizaram mais um mesversário temático com detalhes impressionantes. Todos fantasiados, eles celebraram a vida da pequena.

É bom lembrar que a youtuber e o esposo acabaram de pegar as chaves de uma mansão, localizada no mesmo condomínio da influenciadora Bianca Andrade. O casal decidiu por fazer uma reforma completa, adaptando a propriedade imensa para suas necessidades e gostos.

Leia também:Filha de Viih Tube passa dos limites da fofura ao tomar café na cama com a mãe: ''Quem aguenta?''

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lua 🌙💜 (@pequenalua)

Viih Tube quebra o silêncio e rebate críticas sobre peso de sua filha

No último dia 21, o ex-BBB Eliezer usou suas redes sociais para se pronunciar sobre as críticas que sua filha, Lua di Felice, vem sofrendo na internet. Na ocasião, ele rebateu os comentários que afirmavam que a pequena estava acima do peso.

E desta vez, sua esposa, a influenciadora digital Viih Tube, resolveu quebrar o silêncio e falar sobre o assunto também. A ex-BBB decidiu responder às perguntas de alguns fãs através de seus stories do Instagram. E um de seus seguidores disparou uma questão que irritou a famosa.

"É normal a Lua estar tão cheinha?", indagou o internauta. Ao publicar foto com a filha, Viih rebateu as críticas. "Muita gente mandando isso (o que é completamente chato, irritante e cansativo). O Eli já falou sobre isso, mas eu fingi que não vi e não falei", iniciou a loira.

"Minha filha é completamente SAUDÁVEL. Ela ainda não come, só mama, na proporção correta, na frequência normal, e tá tudo bem!", explicou Viih, que continuou detalhando seus cuidados com Lua. "Ela tem um acompanhamento ótimo e obrigada pelas preocupações. Mas tá tudo ok e eu sempre quis ter uma bebê muito saudável e cheia de dobrinhas gostosas para apertar. E tá aí minha princesa"