Filha de Viih Tube faz bagunça em foto e diverte: ''Cara de sapeca''

Em série de cliques, filha de Viih Tube faz cara de sapeca e passa dos limites da fofura com seu carisma

A filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, deu um show de fofura em novas fotos publicadas pela mãe nesta quarta-feira, 23. Mostrando seu carisma e seu lado bagunceiro, a pequena, de quatro meses, divertiu ao surgir brincalhona no momento.

No colo da ex-BBB, a menina apareceu dando risada e exibindo suas bochechinhas fofas. Toda estilosa, Lua encantou com um laço rosa na cabeça e uma jardineira jeans. "Olha essa cara de sapeca, vê se eu aguento isso gente", falou Viih Tube.

Nos comentários, os internautas não aguentaram e babaram pela bebê. "Que gostosura", admiraram os fãs. "Lindas", elogiaram os seguidores. "Perfeita demais", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Lua encantou ao aparecer vestindo um look de grife. Após o momento de luxo, Viih Tube esclareceu que não compra itens caros para a herdeira, mas que eles são presentes. Mesmo sendo milionária, ela explicou o motivo de não adquiri-los com seu dinheiro.

É bom lembrar que a youtuber e Eliezer acabaram de pegar as chaves de uma mansão, localizada no mesmo condomínio da influenciadora Bianca Andrade. O casal decidiu por fazer uma reforma completa, adaptando a propriedade imensa para suas necessidades e gostos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube revela trauma de alimento após o 'BBB'

Compartilhando detalhes de sua rotina como mãe na rede social, a influenciadora Viih Tube tem chamado a atenção ao mostrar seu café da manhã. Diferente da grande maioria, a porção de proteína da refeição não é garantida pelo ovo, mas sim por frango desfiado.

A empresária, que participou da edição icônica do BBB 21, que teve Juliette Freire como campeã, comentou que a escolha pelo frango foi influenciada após sua participação no reality show. A companheira de Eliezer, da edição do BBB 22, então comentou como a vivência no programa mudou seu gosto.

"Substituo o ovo por frango porque desde o BBB peguei raço de ovo, comia tanto lá que hoje não gosto mais tanto", revelou a influenciadora.