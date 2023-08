Filha de Viih Tube esbanja charme ao posar com roupinha grifada: “Vontade de morder"

Influenciadora Viih Tube derreteu seus seguidores ao compartilhar cliques do look da filha, Lua di Felice, avaliado em R$ 2 mil

Os níveis do fofurômetro foram atualizados com sucesso nesta quinta-feira, 17! A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques inéditos da filha, a pequena Lua di Felice, fruto do relacionamento com Eliezer. Com apenas quatro meses, a menina deu um show de estilo e fofura nos registros!

Através do stories, Vitória dividiu detalhes de seu processo de amamentação, e compartilhou um clique fofíssimo em que aparece amamentando a bebê: "Depois do tete no peito, a mamãe tá complementando com mamadeira ou sonda", a ex-sister explicou a decisão, mas o que roubou a cena foi a roupinha fofa da menina.

Em seu feed do Instagram, Viih mostrou mais detalhes do look. A pequena estava usando um modelito cor-de-rosa luxuoso avaliado em cerca de R$ 2 mil, além de alguns acessórios fofos: “Hoje acordei com mãozinha na cintura, fazendo pose, toda grifada, da licença”, a influenciadora se derreteu pela primogênita na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores de Vitória ficaram chocados com a fofura da pequena: “Ai que vontade de apertar essas bochechas”, disparou um admirador. “Ai meu coração, titia não aguenta com tanto charme”, disse mais uma. "Aí que linda, meu Deus!", elogiou um terceiro. “Sorte da Lua por ter pais que são um céu pra ela”, outro fã elogiou os papais.

Vale lembrar que Viih e Eliezer se conheceram após ficarem confinados em edições diferentes do reality show da Globo, o Big Brother Brasil. Algumas semanas após engatarem um namoro, eles engravidaram da primogênita e oficializaram a união com uma cerimônia simples em casa, durante a gestação da pequena, que chegou ao mundo em abril deste ano.

Viih Tube e Eliezer celebram um ano juntos:

Na última quarta-feira, 16, Viih compartilhou uma homenagem emocionante com seus seguidores nas redes sociais. A loira compilou vários momentos especiais ao lado do marido, desde o pedido de namoro até o nascimento de sua primeira filha para celebrar o seu aniversário de um ano de namoro com o influenciador e ex-BBB Eliezer.