Filha de Viih Tube e Eliezer, de 2 meses, já tem passaporte

Influenciadora e ex-BBB Viih Tube mostra que a filha, a pequena Lua, que completa 3 meses de vida no próximo dia 9, tem passaporte

Na manhã desta quarta-feira, 05, a influenciadora digital Viih Tube tem compartilhado com seus seguidores o dia a dia da nova rotina com a maternidade. Mãe da pequena Lua, de dois meses, a mãe coruja mostrou que a bebê já tem passaporte!

Nos stories de seu Instagram, a empresária exibiu o documento com a foto da herdeira, que completa 3 meses no próximo dia 9, e é fruto de seu relacionamento com o designer Eliezer. "E a Lua que já está com passaporte kkkk", escreveu.

Viih Tube também mostrou que comprou um álbum de fotos para deixar registrado os primeiros meses de vida da bebê. Na manhã desta quarta-feira, 05, a loira postou Lua brincando e se derreteu: "Momento mais feliz". Viih ainda exibiu que gravou o programa Altas Horas, de Serginho Groisman, ao lado de Bianca, Boca Rosa.

Confira o passaporte de Lua:

Viih Tube compartilha foto de quando era bebê e se compara com Lua

Viih Tube compartilhou com seguidores uma foto antiga em que aparece ainda bebê, ao lado de um clique recente de sua primeira filha, Lua Di Felice, de três meses. A influenciadora afirma que consegue ver alguns traços da pequena parecidos com os seus.

"Nariz e boca lembra a mim, vai", escreveu a influenciadora. Na publicação original, feita por um fã-clube da influenciadora, os internautas se dividiram entre quem acha pequena parecida com a mãe, quem a acha parecida com o pai, Eliezer, e que acredita que a menina tem traço de ambos.

"É a cara do Eli, mas tem nuances da Viih. Como pode?", comentou uma seguidora. "Aceite, amiga, é a cara do pai", opinou a outra. "Ela é idêntica à mãe", discordou um admirador. "Eita, é a cara do pai, mas com os traços todinhos da mãe. Até mesmo a sobrancelha", pontuou outro.