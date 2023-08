Filha de Viih Tube completa 4 meses e impressiona com bochechas: ''Muito fofa''

Comemorando 4 meses de vida, filha de Viih Tube e Elieze, Lua, passa dos limites da fofura ao ostentar bochechas fartas

A filha de Viih Tube e Eliezer, Lua, deu um show de fofura em novas fotos. Nesta quarta-feira, 09, dia em que completa quatro meses de vida, a pequena encantou ao surgir sorridente celebrando mais um mesversário.

Antes de aparecer curtindo mais de uma de suas festinhas temáticas, a herdeira dos ex-BBBs surgiu usando um body com o número quatro e sorrindo enquanto colocaram um bolo também com o número quatro.

Cheia de dobrinhas, Lua passou dos limites da fofura ao ostentar suas bochechas fartas. "Hoje é meu mêsversário de 4 meses! Qual será que é o tema? Cada mês um dos meus pais que escolhe, esse mês foi o papai que escolheu, to ansiosa", escreveu Viih Tube na legenda fingindo ser a menina falando com seus seguidores.

Nos comentários, os internautas logo babaram pela primogênita do casal. "Ela é muito fofa", disseram. "Coisa mais linda", elogiaram. "Princesa linda, parabéns", celebram outros.

Em entrevista para a CARAS Brasil, os papais de Lua revelaram que desejam aumentar a família e dar um irmãozinho para a garota. "A gente quer ter mais um quando a Lua tiver mais ou menos 2 anos", afirmou Eliezer .

É bom lembrar que, nos últimos dias, Viih Tube passou mal e vomitou durante uma semana. Após os sintomas, ela resolveu fazer um teste de gravidez para saber se estava grávida de seu segundo bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Morando em cobertura de luxo, Viih Tube explica motivo de compra de mansão

A influenciadora Viih Tube comprou uma mansão milionária com o ex-BBB Eliezer. O imóvel de alto padrão, localizado no mesmo condomínio da residência de Bianca Andrade, a Boca Rosa, é a nova aquisição da youtuber, que já mora em uma cobertura de luxo, em São Paulo.

Mesmo com o lar bem decorado e com área externa, a famosa resolveu comprar a mansão com o pai de sua filha, Lua. Questionada sobre a decisão, Viih Tube explicou melhor o motivo de terem adquirido o imóvel maior em um condomínio fechado. Ela esclareceu que onde mora é seu também.

"Sim, eu comprei também, mas é de um outro momento da minha vida. Escolhi sozinha, eu não era casada, e agora tenho minha família. Decidimos vender e construir nosso cantinho juntos. Mesmo que o Eli mora aqui, quem fez tudo fui eu quando era sozinha. E hoje tenho a minha família e acho importante que o Eli também escolha o lar dos seus filhos e não só eu", explicou que montou o apartamento sozinha.