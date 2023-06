Filha de Viih Tube choca com beleza ao surgir combinando look com a mãe: 'Linda'

Toda arrumada, filha de Viih Tube choca com beleza e fofura sem limites; veja

A filha de Viih Tube com o ex-BBB Eliezer, Lua, deu um show de fofura e beleza em uma nova foto no colo da mãe. Neste sábado, 17, a influenciadora digital compartilhou um clique segurando a herdeira e chamou a atenção ao surgir combinando look com a pequena.

Usando uma roupa de tom marrom, a ex-BBB surgiu radiante com a menina vestindo um macacão de tom parecido de sua roupa. Com um laço na cabeça e olhando para a câmera, Lua impressionou com tanto charme e estilo.

"Sabadou com minha neném super em paz pós tetê e com look combinandinho com o da mamãe", escrevei Viih Tube sobre o momento calmo com a primogênita, que vem enfrentando algumas crises de cólica.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a bebê de elogios. "Que coisa mais linda", admiraram os fãs. "Perfeitas", falaram sobre a dupla. "Cada dia mais parecida com o Eliezer", notaram outros a semelhança da garota com o pai.

Ainda nos últimos dias, Viih Tube fez mais um desabafo sobre a maternidade ao enfrentar várias noites sem dormir após a filha chorar sem parar. A influenciadora comentou sobre ter sofrido um "apagão" depois de ficar acordada.

Viih Tube mostra noite difícil com a filha Lua: “Nos berros”

Nesta quinta-feira, 15, Viih Tube surpreendeu seus seguidores ao mostrar um pouco mais da maternidade real em seu Instagram. A influenciadora mostrou que a filha recém-nascida Lua estava com alguns probleminhas de saúde e passou por apertos durante a noite.

“Hoje o dia tá muito difícil, Lua tá nos berros e eu e a pediatra estamos começando a achar que possa ser algum tipo de refluxo, porque nem todo refluxo o bebê regurgita sem parar”, começou explicando a ex-BBB para seus seguidores.

Viih ainda comentou o refluxo: “Existem casos mais silenciosos, e que causam queimações no estômago, ela estava tomando uma medicação pra isso e tava uma princesa, agora que parei uns dias pra vermos como ia ficar e ela está malzinha de novo”.

A influenciadora voltou a falar com seus seguidores às 5 da manhã e desabafou: “Tô a 2 horas com a Lua chorando sem parar e soltando muito pum, agora já estamos achando que a vacina do rotavírus (que tem o vírus enfraquecido) que tá dando dor de barriga nela. Ela não para de peidar e de chorar muito, já foi todo o tipo de massagem, posição, bolsinha morna, tudo!”.

“Agora no desespero, tentei outro remédio, se Deus quiser vai passar. Eu tô exausta, não tô raciocinando direito mais, sabe?”, ainda comentou a mamãe de primeira viagem.

Foi só as 6 da manhã que Viih mostrou que conseguiu fazer a pequena Lua dormiu. Porém, minutos depois, a participante do BBB 21 escreveu: “Alarme falso, ficou 5 minutos no berço e acordou”. Foi só meio-dia desta quinta-feira, que Viih mostrou que a bebê dormiu em seu colo mamando.

“Gente, tudo indica que seja um quadro de ‘virose’, como reação da vacina do rotavírus, já que é uma vacina com vírus enfraquecido direto nos bebês. Ela tá com muita dor de barriga, sinais de ânsia (tentando vomitar) e ficou febril no segundo dia e acordou toda suja hoje”, revelou a loira.

Viih ainda comentou sobre o diagnóstico da filha: “Eu sinceramente prefiro que seja isso pra passar logo, do que ser qualquer alergia ou outra coisa”.