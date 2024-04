Filha de Thiago Oliveira rouba a cena em festa de mesversário: "Fofura"

Nas redes sociais, o apresentador Thiago Oliveira mostrou os detalhes da festa da filha, Ella, que completou 11 meses nesta segunda-feira, 22

O jornalista Thiago Oliveira explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos cliques da filha, Ella. A menina, fruto de seu relacionamento com Bruna Matuti, completou 11 meses de vida nesta segunda-feira, 22, e ganhou um festão dos papais.

No feed do Instagram, o apresentador do programa É De Casa, da TV Globo, mostrou os detalhes da festa, toda decorada com girafas e bexigas coloridas. Além disso, a celebração contou com bolo e doces personalizados de acordo com o tema.

Mas o que realmente chamou a atenção dos fãs foram as fotos de Ella, que surgiu fazendo caretas, mostrando a língua e também com um dedo nariz. Os papais entraram na brincadeira, e imitaram a herdeira.

Ao dividir as imagens, Thiago falou sobre como o tempo está passando rápido. "Vocês estão acompanhando tudo isso? Estão acompanhando esses últimos ONZE MESES? Sim, minha filha está completando 11 meses. Ninguém segura mais essa princesa que engatinha pra lá e pra cá, sem contar as tentativas dos primeiros passos. Obrigado filha por todos os dias me mostrar o real significado da vida. Te amo", escreveu o papai coruja na legenda.

Mulher de Thiago Oliveira parabeniza a filha

Bruna Matuti também falou sobre os 11 meses da filha em seu perfil no Instagram. Ela postou fotos da festa de mesversário da bebê e confessou que chorou ao lembrar que a filha fará 1 aninho no próximo mês.

"11 meses. Hoje eu entendo a frase 'Vai com calma tempo'. Já até chorei pensando que já já você faz 1 aninho. Minha princesa, falante, tudo chama de 'mamá', risonha, simpática, adora soltar risadinhas para as pessoas, quer ficar só em pé e chama a gente com a mãozinha 'vem, vem'. Um bebê feliz e muito boazinha! Aff como eu amo! Não cabe em palavras. Feliz 11 meses minha vida!", se derreteu a mamãe.

Os seguidores do casal parabenizaram a menina nos comentários. "Coisa linda! Saúde, pequena! Que Deus te abençoe!", desejou uma internauta. "Felicidades e saúde sempre", escreveu outra. "Lindeza!!! Felicidades e muita saúde para essa princesinha!!", falou outra. "Que fofura!", disse uma fã.