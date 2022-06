Filha de Sabrina Sato e Duda Nagle esbanja fofura em novo flagra

Sabrina Sato e Duda Nagle curtem viagem com a filha, Zoe, que rouba a cena em flagra no aeroporto

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 09h03

A apresentadora Sabrina Sato (41) e o ator Duda Nagle (39) foram flagrados no aeroporto do Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, 23, junto com a filha, Zoe (3). A menina esbanjou fofura ao ser fotografada pelos paparazzi.

Com look colorido, Zoe brincou os pais e até fez careta quando percebeu que estava sendo fotografada.

Atualmente, Sabrina Sato está no ar com dois programas no GNT: Saia Justa e Desapegue Se For Capaz. Enquanto isso, Duda atuou na série Reis, da Record TV.

Sabrina Sato relembra como foi sua cantada em Duda Nagle

Em uma conversa no programa Saia Justa, do GNT, Sabrina Sato relembrou como foi o início da paquera com Duda Nagle. Ela contou que os dois trocaram curtidas nas redes sociais e ela decidiu mandar uma cantada na mensagem privada.

“Mandei um direct para ele dizendo 'quando a gente vai transar?. Quando ele leu, mandei emojis envergonhados dizendo que o corretor tinha cometido um engano e o certo era 'quando a gente vai treinar'”, contou ela. E o truque funcionou! Eles trocaram telefones e estão juntos até hoje!