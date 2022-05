Filha de Nick Jonas deixa a UTI após mais de 100 dias internada

Esposa de Nick Jonas, Priyanka Chopra anuncia que a filha recebeu alta hospitalar: 'Nosso próximo capítulo começa agora'

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 11h24

O cantor Nick Jonas (29) e a esposa, Priyanka Chopra (39), estão radiantes com a notícia de que a filha, Malti Marie Chopra Jonas, recebeu alta hospitalar após ficar mais de 100 dias internada na UTI neonatal. A revelação foi feita por eles em um post nas redes sociais no último domingo, 8, para celebrar o Dia das Mães com uma notícia especial.

Os dois postaram uma foto com a filha no colo e contaram que ela está em casa após enfrentar a longa internação.

"Neste Dia das Mães não podemos deixar de refletir sobre estes últimos meses e a montanha-rusa em que estivemos, que agora sabemos, muitas pessoas também passaram. Depois de mais de 100 diasna UTI neonatal, nossa garotinha finalmente está em casa. A jornada de cada família é única e requer um certo nível de fé, e embora a nossa tenha tido alguns meses desafiadores, o que fica claro, em retrospecto, é o quão precioso e perfeito é cada momento. Estamos muito felizes por nossa garotinha finalmente estar em casa, e só queremos agradecer a todos os médicos, enfermeiros e especialistas da Rady Children's La Jolla e Cedar Sinai, em Los Angeles, que estiveram lá desinteressadamente a cada passo do caminho. Nosso próximo capítulo começa agora, e nossa bebê é realmente fod*. Mamãe e papai te amam", escreveram no post do Instagram.

Em seu perfil, Nick Jonas ainda fez uma homenagem para Priyanka Chopra. "Querida, você me inspira em todos os sentidos, e está assumindo esse novo papel com tanta facilidade e firmeza. Sou muito grato por estar nessa jornada com você. Você já é uma mãe incrível. Feliz Dia das Mães. Eu te amo", disse ele.

Nick Jonas mostra foto com Priyanka e Malti Marie: