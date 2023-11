Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie aparece encantadora em nova imagem

Bruna Biancardi ostenta nova imagem fofíssima de Mavie ao cuidar da herdeira em sua rotina

A influenciadora digital Bruna Biancardi agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 1º, ao mostrar uma nova imagem de sua filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. Pela manhã, a mamãe coruja registrou um momento de cuidado com a filha.

Nos stories do Instagram, ela registrou quando estava trocando a filha e ficou admirando os pés da herdeira. Na imagem, Mavie apareceu deitada em uma cama com os pés para cima e brincando com suas mãos.

O post foi feito logo depois de Bruna Biancardi compartilhar uma indireta. Em um post, ela compartilhou uma reflexão sobre a chegada do mês de novembro, que foi apontada como uma indireta após surgirem rumores de que o namoro dela com Neymar Jr teria chegado ao fim.

A mensagem dizia: ‘“Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vou aliviarei”. Com essas passagem que damos início a mais um mês na certeza de que precisamos descansar e se recompor para continuar na jornada com Jesus. Que esse mês de novembro seja repleto de amor de Deus pai e do seu cuidado em todas as áreas da nossa vida. Que esse mês de novembro venha a certeza de que depositando nossas fraquezas em Deus, nos renovaremos em força. Depositando nossos medos em Deus, nos renovaremos em esperança. Que tudo o que fizermos seja para Ele, assim, nosso mês de novembro será abençoado. Amém".

Neymar Jr não participou do parto de Mavie

A filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, nasceu na madrugada do último dia 6. No entanto, o atleta não conseguiu chegar a tempo de participar do parto da bebê. Craque do time da Arábia Saudita Al-Hilal, o atleta correu para estar ao lado da namorada, mas não chegou a tempo.

Biancardi deu entrada no hospital um dia antes do nascimento e o jogador prontamente se organizou para vir ao Brasil. Porém, a viagem de avião demoraria 24 horas, o que impossibilitou ele de chegar a tempo ao local para acompanhar o parto.

Bruna disse em seus stories que tentou ter o parto normal, mas sentiu dores muito fortes durante as tentativas. Por esse motivo, ela optou por uma cesariana, onde ela pode ser anestesiada. Com a ausência de Neymar, ela contou com a presenta de sua irmã, Bianca Biancardi, e sua amiga e madrinha da garota, Hanna Carvalho.